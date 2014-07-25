淡马锡控股出脱新华保险所有股票 筹资2.76亿美元

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月25日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股周五表示，已将手中余下的所有新华保险(1336.HK)股票售出，过去一年新华保险股价已累计涨27%。
一位了解交易的知情人士告诉路透，淡马锡以每股27.45港元出售了7,800万股新华保险股票，融资21.4亿港元(合2.76亿美元)，此前提供的指导价格区间为每股27.30至27.85港元。新华保险是中国第三大寿险企业。
周五午后新华保险股价跌4.5%，至27.73港元，香港恒生指数.HSI则持平。
淡马锡发言人称，“我们确认已出脱了手中所有股份，”但没有透露交易价值。
消息人士补充称，高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX负责此次股票出售。由于这一交易的细节没有公开，消息人士希望匿名。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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