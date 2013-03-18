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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报3月18日

* 要闻版头条：

--中国新领导层上场，如何导向经济措施将成是否逆转中美股市背驰的关键。投资界认为，中国短期不会出招振经济、通胀风险仍高，及基金界追捧成熟市场等三大因素利淡港股。目前中资股大幅跑输美股，同时港股因中资比重日高，未受惠美股连创新高的佳绩之余，港汇更见10个月低位，港股后市恐仍反覆向下。

* 其他：

--刚上场的新任国家主席习近平及总理李克强，今将接见香港特首梁振英。习近平昨日强调，实现中国梦须以爱国主义为核心精神，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重。

--绿城中国 及融创 以总代价90.19亿元人民币收购上海黄浦区项目，总建筑面积达72.44万平方米，各占一半股权。

--受惠内地天然气市场日益扩张，加上海外市场需求强劲，安东油田 去年纯利激增2.9倍至3.03亿元人民币优于预期。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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