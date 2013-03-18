《香港报摘》--经济日报3月18日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 要闻版头条：
--中国新领导层上场，如何导向经济措施将成是否逆转中美股市背驰的关键。投资界认为，中国短期不会出招振经济、通胀风险仍高，及基金界追捧成熟市场等三大因素利淡港股。目前中资股大幅跑输美股，同时港股因中资比重日高，未受惠美股连创新高的佳绩之余，港汇更见10个月低位，港股后市恐仍反覆向下。
* 其他：
--刚上场的新任国家主席习近平及总理李克强，今将接见香港特首梁振英。习近平昨日强调，实现中国梦须以爱国主义为核心精神，港澳同胞要以国家和港澳整体利益为重。
--绿城中国 及融创 以总代价90.19亿元人民币收购上海黄浦区项目，总建筑面积达72.44万平方米，各占一半股权。
--受惠内地天然气市场日益扩张，加上海外市场需求强劲，安东油田 去年纯利激增2.9倍至3.03亿元人民币优于预期。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉