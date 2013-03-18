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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 08:02 BJT

《香港报摘》--信报3月18日

* 要闻版头条：

--过去两天为银行调高按揭利率后的首个周末，一手市场合共售出逾110个单位，按周增加61.4%，当中以金额较细的香港小轮 粉岭“逸峯”主导整体大市。业内人士认为，现时较细低的新盘较易获市场承接，预料未来一段时间新盘均会以贴市价推售。

* 其他：

--市场消息透露，疫苗生产商中国生物技术计划来港集资约15亿美元（约117亿港元），希望赶及今年6月来港上市，安排行包括中金、摩根士丹利以及瑞银。

--市场消息透露，内地房地产企业龙头万科企业 ，原本期望最快可于上周四在港交所进行上市聆讯，但由于该公司仍需要时间等待中证监的审批，才可进行上市聆讯，故距离闯关仍有一段时间，预料其上市大计将稍作顺延。

--亚洲区银行资金充裕及业务态度进取，但ING商业银行亚洲行政总裁麦纽满(Mark Newman)预期，融资市场息差或会继续受压，相信对该行的影响不会太大。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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