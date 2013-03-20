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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 08:06 BJT

《香港报摘》--经济日报3月20日

* 要闻版头条：

--近两周市场对中国的忧虑大爆发，包括收流动性、加息及增长放缓，港股随即急跌，资金逃走。内地昨公布外商直接投资（FDI）时隔八个月回升，但基金经理调查却仍悲观，重新忧虑硬着陆，后市续反覆。

* 其他：

--内地第二和第三大商业银行建设银行 和农业银行 书面回覆称，分别估计未来几年银行贷款增速将低于社会融资总量，以及今年银行贷款增长略有下降。

--小型证券行莎利士堡证券突然遭证监会发出限制通知，停止其交易活动及处理客户资产。证监会未有交代莎利士堡所犯何事。有市场消息估计，证监突然煞停其交易及冻结资产，很大机会是公司未能符合《财政资源规则（FRR）》的流动资金要求，甚至券商东主、管理层或涉挪用客户资产等不当行为。

--碧桂园 总裁莫斌表示，今年合同销售目标620亿元人民币，按年升30%，上、下半年各占40%及60%，今年首两个月已完成目标20%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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