《香港报摘》--信报3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 要闻版头条：
--证监会昨晨主动要求小型证券行莎利士堡证券停业，是近两年来首次。证监会至晚上正式公布事件，但是没有解释要求莎利士堡停业的原因，被批评没有向市场提供足够讯息，不排除有客户因此蒙受损失。
* 其他：
--通讯事务管理局办公室周一拍卖五对2500Mhz／2600Mhz的4G频谱，经两天竞投后由六家电讯商以总值15.4亿港元瓜分，高底价1.05倍，比起2009年拍卖价贵八成。数码通 首次取得两对2600Mhz频谱；而新加入竞投的中联通 子公司则未有投得任何频谱。
--西部水泥 主席张继民表示，将减慢项目发展进度，并调低2015年产量目标至2,800万吨，以确保日后的现金流足够偿还2016年到期的4亿美元债。
--英皇钟表珠宝 主席杨诺思表示，今年首两个月的同店销售表现理想，由去年下半年倒退约6%转为正增长。但中央收紧公费消费及提倡节俭，相信会对内地业务及高价品销售带来冲击。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市