《香港报摘》--信报3月20日

* 要闻版头条：

--证监会昨晨主动要求小型证券行莎利士堡证券停业，是近两年来首次。证监会至晚上正式公布事件，但是没有解释要求莎利士堡停业的原因，被批评没有向市场提供足够讯息，不排除有客户因此蒙受损失。

* 其他：

--通讯事务管理局办公室周一拍卖五对2500Mhz／2600Mhz的4G频谱，经两天竞投后由六家电讯商以总值15.4亿港元瓜分，高底价1.05倍，比起2009年拍卖价贵八成。数码通 首次取得两对2600Mhz频谱；而新加入竞投的中联通 子公司则未有投得任何频谱。

--西部水泥 主席张继民表示，将减慢项目发展进度，并调低2015年产量目标至2,800万吨，以确保日后的现金流足够偿还2016年到期的4亿美元债。

--英皇钟表珠宝 主席杨诺思表示，今年首两个月的同店销售表现理想，由去年下半年倒退约6%转为正增长。但中央收紧公费消费及提倡节俭，相信会对内地业务及高价品销售带来冲击。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。