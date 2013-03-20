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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 14:09 BJT

表格: 中国三大电信商2月移动电话总用户数逾11.3亿户

路透香港3月20日 - 以下为中国三大电信运营商截至2013年2月底的移动电话用户数情况:(单位:百万)
    
        中移动                            中国联通                          中国电信         
      -------------------------------------------------------------------------------------------------
        3G用户  按月变   总用户  按月变   3G用户  按月变   总用户  按月变   3G用户  按月变   总用户  按月变动
                动               动               动               动               动               
 
 1月    94.98   7.05     714.7   4.38     80.13   3.67     242.9   3.61     72.06   3.01     163.2   2.56
 2月    104.5   9.52     720.4   5.75     83.48   3.36     246.1   3.20     74.87   2.81     165.3   2.1
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 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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