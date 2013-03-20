《香港报摘》--经济日报3月21日

* 要闻版头条：

--外资证券商好淡观点大对决，继摩根大通下调中国股市评级后，高盛亦将港股降级至“轻仓”，但摩根士丹利则发表市场最牛看法，料三年内恒指见50,000点。

* 其他：

--特首梁振英昨与新任中国证监会主席肖钢会面后透露，双方谈及QFII、RQFII、QDII及基金业务，并形容今次讨论是“有进展”。梁振英短期内将再访京，跟进后续工作，港府官员也会跟进，有决定会尽快公布。

--负面新闻接踵而至的汇丰 早前多番强调不会在亚太区作大规模裁员，惟旗下内地汇丰人寿昨日突然“开刀”，宣布删减内地保险经纪团队，惹来为数逾百名当地员工于分行集会示威。汇丰发言人回应并非裁员，受影响员工将会获其他工作安排，部分将过档至中德安联（Allianz）。

--腾讯控股 主席马化腾称，数月内将参考流动游戏形式，测试微信的收入模式。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。