《香港报摘》--经济日报3月21日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
* 要闻版头条：
--外资证券商好淡观点大对决，继摩根大通下调中国股市评级后，高盛亦将港股降级至“轻仓”，但摩根士丹利则发表市场最牛看法，料三年内恒指见50,000点。
* 其他：
--特首梁振英昨与新任中国证监会主席肖钢会面后透露，双方谈及QFII、RQFII、QDII及基金业务，并形容今次讨论是“有进展”。梁振英短期内将再访京，跟进后续工作，港府官员也会跟进，有决定会尽快公布。
--负面新闻接踵而至的汇丰 早前多番强调不会在亚太区作大规模裁员，惟旗下内地汇丰人寿昨日突然“开刀”，宣布删减内地保险经纪团队，惹来为数逾百名当地员工于分行集会示威。汇丰发言人回应并非裁员，受影响员工将会获其他工作安排，部分将过档至中德安联（Allianz）。
--腾讯控股 主席马化腾称，数月内将参考流动游戏形式，测试微信的收入模式。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市