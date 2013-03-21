《香港报摘》--信报3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--虽然塞浦路斯国会否决征收存款税的动议，令欧罗区经济前景顿现变数，但美股周三仍然高开，道指更再度升穿历史新高水平；投资者开始冷静下来，认为塞浦路斯经济规模太小，或不足以引起金融巨浪，相信欧洲始终会找出解决方案。
* 其他：
--工信部尚未决定采取哪种4G制式，中国电信 董事长王晓初表示，倾向使用国际惯用的FDD-LTE（频分双工技术）制式；若政府最终选择采取TD-LTE（时分双工技术），或考虑向中移动 租用网络。
--内地吉野家同店销售增长由18.2%，放缓至去年8%；其母公司合兴 行政总裁洪明基表示，主要受内地经济增长放缓，及天气恶劣及中日钓鱼岛事件影响；但随着内地人可支配收入提升，预期下半年有所反弹。
--继多家大型银行调高按揭利率后，中银香港 亦由今天起把按息上调；同时推出年期最长达七年的定息按揭计划吸引客户；首三年及五年的计划年利率均为2.4厘；七年期的计划为3厘。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。