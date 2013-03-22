《香港报摘》--经济日报3月22日

* 要闻版头条：

--双倍印花税实施刚满一个月，征税最高达8.5%的大金额物业首当其冲。10大指标豪宅屋苑成交量按月急挫八成；九龙站项目成重灾区，五个上盖屋苑一个月来仅两宗买卖。业界指措施斩断换楼链，料豪宅交投续萎缩。

* 其他：

--万科 董事长王石在日前举行的年度股东大会上指出，疯涨的楼价将危害房地产行业和国民经济，在价格普遍上涨的情况下，万科不会跟风加价。

--华润创业 去年第四季录得2.72亿港元亏损，管理层向分析员透露，去年年初开始整合录得数以亿元亏损的东北业务，措施包括由华南调派新的高层人员往东北，又关闭店舖及整合供应链。

--跟同业不同，联通 今年资本开支预算不升反跌．由去年的1,000亿元人民币降至800亿元。高级副总裁张钧安称，联通现行网络升级至4G的成本，仅约升级至3G时的三分之一。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。