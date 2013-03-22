《香港报摘》--经济日报3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
* 要闻版头条：
--双倍印花税实施刚满一个月，征税最高达8.5%的大金额物业首当其冲。10大指标豪宅屋苑成交量按月急挫八成；九龙站项目成重灾区，五个上盖屋苑一个月来仅两宗买卖。业界指措施斩断换楼链，料豪宅交投续萎缩。
* 其他：
--万科 董事长王石在日前举行的年度股东大会上指出，疯涨的楼价将危害房地产行业和国民经济，在价格普遍上涨的情况下，万科不会跟风加价。
--华润创业 去年第四季录得2.72亿港元亏损，管理层向分析员透露，去年年初开始整合录得数以亿元亏损的东北业务，措施包括由华南调派新的高层人员往东北，又关闭店舖及整合供应链。
--跟同业不同，联通 今年资本开支预算不升反跌．由去年的1,000亿元人民币降至800亿元。高级副总裁张钧安称，联通现行网络升级至4G的成本，仅约升级至3G时的三分之一。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。