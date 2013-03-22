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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--信报3月22日

* 要闻版头条：

--意大利政府一个月前宣布向当地企业征收金融交易税，使买卖普拉达（PRADA） 股份的投资者被纳入税网。当地政府没有清楚交代征收机制，令投资者无所适从，本港中小型经纪行近日将行动升级，有经纪行更声言罢买卖普拉达股票。

* 其他：

--汇源果汁 凷主席朱新礼自可口可乐 提出全购被否决后，一直未有放弃引资或出售股权的计划。市场消息指出，朱新礼正筹划出售其持有约42%的汇源股权，潜在买家包括广州药业 。

--比亚迪 花费10亿港元研发的纯电动的士e6，经过深圳市三年运营经验，正式打入香港，首批45架最快5月营运。董事长王传福形容为“赔钱”做广告。的士车主联会仍抱观望态度。

--九龙仓 公布，以13.06亿元人民币投得位于上海市浦东区周浦镇一地块，以发展住宅项目。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)

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