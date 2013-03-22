《香港报摘》--信报3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
* 要闻版头条：
--意大利政府一个月前宣布向当地企业征收金融交易税，使买卖普拉达（PRADA） 股份的投资者被纳入税网。当地政府没有清楚交代征收机制，令投资者无所适从，本港中小型经纪行近日将行动升级，有经纪行更声言罢买卖普拉达股票。
* 其他：
--汇源果汁 凷主席朱新礼自可口可乐 提出全购被否决后，一直未有放弃引资或出售股权的计划。市场消息指出，朱新礼正筹划出售其持有约42%的汇源股权，潜在买家包括广州药业 。
--比亚迪 花费10亿港元研发的纯电动的士e6，经过深圳市三年运营经验，正式打入香港，首批45架最快5月营运。董事长王传福形容为“赔钱”做广告。的士车主联会仍抱观望态度。
--九龙仓 公布，以13.06亿元人民币投得位于上海市浦东区周浦镇一地块，以发展住宅项目。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
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