《香港报摘》--经济日报3月25日

* 要闻版头条：

--政府楼市「辣招」成效渐彰显，压抑市民入市意慾，十大屋苑过去两天只录两宗成交，连续两周在极低位徘徊。政府料楼价将会持续调整，而长远房屋策略委员会会成员指楼市有转势迹象。

* 其他：

--全国人大法律委员会主任乔晓阳首次表态，与中央政府对抗，包括反对国家政治体制的人不可成为香港特首，这是中央底线。泛民主派能否「入闸」参选，视乎他们是否以实际行动证明，不做损害国家和香港利益的事。

--中国白银 主席兼首席执行官陈万天认为，内地白银投资需求将因期货推出而增加，加上经济回稳刺激白银的工业需求，故银价长期都会向上走。

--被誉为「新中环」的前海项目，是国家点名资本帐开放的试点，汇丰 中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示，前海商机潜力庞大，冀成为首批前海金融机构以抢占先机。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。