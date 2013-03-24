《香港报摘》--经济日报3月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条：
--政府楼市「辣招」成效渐彰显，压抑市民入市意慾，十大屋苑过去两天只录两宗成交，连续两周在极低位徘徊。政府料楼价将会持续调整，而长远房屋策略委员会会成员指楼市有转势迹象。
* 其他：
--全国人大法律委员会主任乔晓阳首次表态，与中央政府对抗，包括反对国家政治体制的人不可成为香港特首，这是中央底线。泛民主派能否「入闸」参选，视乎他们是否以实际行动证明，不做损害国家和香港利益的事。
--中国白银 主席兼首席执行官陈万天认为，内地白银投资需求将因期货推出而增加，加上经济回稳刺激白银的工业需求，故银价长期都会向上走。
--被誉为「新中环」的前海项目，是国家点名资本帐开放的试点，汇丰 中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示，前海商机潜力庞大，冀成为首批前海金融机构以抢占先机。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。