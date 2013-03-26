《香港报摘》--经济日报3月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条：
--基金持仓「大换血」，临近3月底月结及季结，基金粉饰橱窗，趁业绩期尾声，为投资组合换入有盈利前景的股票，减持业绩欠佳股。业绩股总成交达91亿港元，占大市股份成交的22%。
* 其他：
--恒基地产 主席李兆基捐地有眉目，最快明日可作出正式公布，目前只待政府相关部门拍板。恒地昨业绩通告亦见捐地端倪，提及四项目适合东北新发展，可建3.6万个单位。
--重庆农商银行 透过赚息资产规模扩大和净息差带动去年净利增长26%，但该行手续费及佣金净收入倒退反映其单业务模式单一。管理层表示，将由高资本消耗模式向低资本消耗模式转型。
--去年业绩亏损的国美电器 指第四季已经转亏为盈，更期望今年电子商务可录单月盈利。首席财务官方巍透露，今年首季的同店销售增长「确定录得正数」。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。