《香港报摘》--经济日报3月26日

* 要闻版头条：

--基金持仓「大换血」，临近3月底月结及季结，基金粉饰橱窗，趁业绩期尾声，为投资组合换入有盈利前景的股票，减持业绩欠佳股。业绩股总成交达91亿港元，占大市股份成交的22%。

* 其他：

--恒基地产 主席李兆基捐地有眉目，最快明日可作出正式公布，目前只待政府相关部门拍板。恒地昨业绩通告亦见捐地端倪，提及四项目适合东北新发展，可建3.6万个单位。

--重庆农商银行 透过赚息资产规模扩大和净息差带动去年净利增长26%，但该行手续费及佣金净收入倒退反映其单业务模式单一。管理层表示，将由高资本消耗模式向低资本消耗模式转型。

--去年业绩亏损的国美电器 指第四季已经转亏为盈，更期望今年电子商务可录单月盈利。首席财务官方巍透露，今年首季的同店销售增长「确定录得正数」。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。