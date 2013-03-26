《香港报摘》--信报3月26日

* 要闻版头条：

--塞浦路斯与欧元区财长经过彻夜谈判后，成功达成援助协议，降低了该国破产及退出欧元区的威胁。但有分析员认为协议开坏先例，市场对欧债危机戒心无法消除，导致欧洲股市以至欧元开高后全线挫落，美股早市也先升后回。

* 其他：

--被澳门政府控告行贿的刘銮雄有份持股的利福 有新动作。刘銮雄及胞弟刘銮鸿，与周大福 创办人郑裕彤，决定把近14%的利福股权由原本透过同一间公司间接持有，改为分派给各自的公司直接持有。有市场人士认为，不排除是有人要为出售股份套现铺路。

--去年负债率显着改善的绿城中国 今年销售目标约550亿元人民币，冀盈利能保持双位数增长，并把负债水平控制在70%左右。

--正筹备兴建新园区及第三间酒店的香港迪士尼乐园宣布加票价，加幅由5%至17.2%，成人单日门票由399港元加至450港元；小童单日门票由285港元加至320港元；并表示将利用盈余扩建设施，但不能排除仍要政府注资或借贷。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。