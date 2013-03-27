《香港报摘》--经济日报3月27日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
* 要闻版头条：
--政府近月出招频频，长实 及和黄 主席李嘉诚昨称，香港于系内公司具特别地位，但他强调受制市场规模，不可能勉强投资本港，会分散投资地区，但强调无意减少本港人手投资。
* 其他：
--中银香港 去年上市10周年，业绩创下上市新高，派息比率升至62.5%，按昨日收市价26.75元计，股息率4.63厘。
--恒大地产 去年核心业务净利润按年下降28%至62亿元人民币，仍胜于市场预期。主席许家印称，有信心未来五年合约销售金额平均增长20%至30%。
--手机声学零件供应商瑞声科技 去年多赚七成至17.63亿元民币，执行董事莫祖权表示，除苹果 外，公司去年已取得另一智能手机生产巨擘南韩三星 的定单，而三星占公司收入，已由单位数到今年增至双位数。
--经营稻菊日本料理的餐饮公司董事称与银泰百货 合资，于北京银泰中心商场经营北京稻菊日本料理，稻菊其后发现该位置属违法建筑及不属于银泰，其后更遭解除合约及封舖，基于严重影响商誉，遂入禀高院索偿3亿元人民币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。