《香港报摘》--经济日报3月27日

* 要闻版头条：

--政府近月出招频频，长实 及和黄 主席李嘉诚昨称，香港于系内公司具特别地位，但他强调受制市场规模，不可能勉强投资本港，会分散投资地区，但强调无意减少本港人手投资。

* 其他：

--中银香港 去年上市10周年，业绩创下上市新高，派息比率升至62.5%，按昨日收市价26.75元计，股息率4.63厘。

--恒大地产 去年核心业务净利润按年下降28%至62亿元人民币，仍胜于市场预期。主席许家印称，有信心未来五年合约销售金额平均增长20%至30%。

--手机声学零件供应商瑞声科技 去年多赚七成至17.63亿元民币，执行董事莫祖权表示，除苹果 外，公司去年已取得另一智能手机生产巨擘南韩三星 的定单，而三星占公司收入，已由单位数到今年增至双位数。

--经营稻菊日本料理的餐饮公司董事称与银泰百货 合资，于北京银泰中心商场经营北京稻菊日本料理，稻菊其后发现该位置属违法建筑及不属于银泰，其后更遭解除合约及封舖，基于严重影响商誉，遂入禀高院索偿3亿元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。