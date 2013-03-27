《香港报摘》--信报3月27日

* 要闻版头条：

--长实 主席李嘉诚评论楼市的说话，具市场参考价值。面对本港楼价居高不下的问题，长实 主席李嘉诚不肯评论未来会否继续上升，只表示建筑费每年以双位数增加，即使不考虑楼市供应问题，楼价也自然高企。

* 其他：

--百丽 首席执行官盛百椒预期，今年同店销售会有中单位数的增长，今年的经营环境不会大幅好转；同时，公司将放缓开店的步伐。

--中国粮油 去年最大的油籽加工业务，受累原材料大豆国际价格上涨，毛利率下跌1.9个百分点，至4.2%。而大米业务亏损扩大至2.4亿港元。董事总经理吕军表示，今年新投产厂房应能产生规模效应，相信大米业务的亏损额能有大幅改善。

--港澳办主任王光亚日前自揭特首梁振英在公布买家印花税（BSD）政策前，曾经致电并知会。梁振英昨天证实消息，但强调做法不是“请示”，而是“知会”。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。