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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报3月28日

* 要闻版头条：

--新地 独资41.42亿港元，连环夺得北角酒店地及沙田九肚豪宅地，前者符合预期而后者楼面尺价则刷新区内楼面尺价新高。新地表示，计划合共投资85亿港元，发展这两幅土地，其中酒店项目投资额占55亿港元。

* 其他：

--发展商纷趁复活节长假期就新盘增优惠吸客。长实 元朗洪水桥“尚城”洋房余货推特长成交期，买家提早成交则有回赠，另送厘印及家具装修津贴，计算所有优惠后，折扣逾11%。

--作为前海建设者之一，招商局集团董事长傅育宁称，集团首先是将保税港做好，同时利用政策将同系金融服务推广到前海建设中，未来土地用途调整总主张是产权不变，同时配合政府规划发展。

--两大钢铁鞍钢 及马钢 去年同期均录得约40亿元人民币净亏损，惟马钢看好今年钢价走势，有信心全年钢价均价会高于去年。

--中国交通建设 表示，今年新签合同额目标是5,255亿元人民币，挑战目标是5,780亿元；而销售收入目标是3,440亿元，挑战目标是3,784亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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