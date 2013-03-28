《香港报摘》--经济日报3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
* 要闻版头条：
--新地 独资41.42亿港元，连环夺得北角酒店地及沙田九肚豪宅地，前者符合预期而后者楼面尺价则刷新区内楼面尺价新高。新地表示，计划合共投资85亿港元，发展这两幅土地，其中酒店项目投资额占55亿港元。
* 其他：
--发展商纷趁复活节长假期就新盘增优惠吸客。长实 元朗洪水桥“尚城”洋房余货推特长成交期，买家提早成交则有回赠，另送厘印及家具装修津贴，计算所有优惠后，折扣逾11%。
--作为前海建设者之一，招商局集团董事长傅育宁称，集团首先是将保税港做好，同时利用政策将同系金融服务推广到前海建设中，未来土地用途调整总主张是产权不变，同时配合政府规划发展。
--两大钢铁鞍钢 及马钢 去年同期均录得约40亿元人民币净亏损，惟马钢看好今年钢价走势，有信心全年钢价均价会高于去年。
--中国交通建设 表示，今年新签合同额目标是5,255亿元人民币，挑战目标是5,780亿元；而销售收入目标是3,440亿元，挑战目标是3,784亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.