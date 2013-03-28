《香港报摘》--信报3月28日

澳新汇市：澳元和新西兰元都脱离低点，但走势仍然承压
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
* 要闻版头条：
--新地 以41.42亿港元，夺得北角酒店地和沙田九肚住宅地，新地副董事总经理雷霆表示，北角酒店地属于港岛罕有的临海用地，集团的酒店业务发展也理想，故参与竞投用地，但酒店的发展模式和未来由谁负责营运，则有待落实。
* 其他：
--雷士照明 行政总裁吴长江透露，董事会正物色多名独立董事，其中包括两名行内人士，又引述公司主席阎炎称，关于自己回归董事会的情况或很快会宣布。
--蒙牛 总裁孙丽萍表示，预计首季销售应有不错的增长，而今年为蒙牛五年计划的首年，会着重升级转型，包括提升毛利率较高产品的占比，预计毛利率按年将有提升。
--就政府建议现时拥有2100MHz 3G频谱的电讯商，于2016年3G频谱使用期届满后，政府将收回其三分一3G频谱再作竞投，和电香港 、数码通 、香港电讯 及CSL均指政府做法影响服务质素。不过，中移动 旗下的中移动香港则指出，容许电讯商自动续牌等同世袭。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
调查显示，澳洲企业3月对现况的看法跳升至全球金融危机之前以来高点，销售、获利和聘雇的指标都处于预示未来数月经济增长提速的水平。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.