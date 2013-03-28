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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 08:28 BJT

《香港报摘》--信报3月28日

* 要闻版头条：

--新地 以41.42亿港元，夺得北角酒店地和沙田九肚住宅地，新地副董事总经理雷霆表示，北角酒店地属于港岛罕有的临海用地，集团的酒店业务发展也理想，故参与竞投用地，但酒店的发展模式和未来由谁负责营运，则有待落实。

* 其他：

--雷士照明 行政总裁吴长江透露，董事会正物色多名独立董事，其中包括两名行内人士，又引述公司主席阎炎称，关于自己回归董事会的情况或很快会宣布。

--蒙牛 总裁孙丽萍表示，预计首季销售应有不错的增长，而今年为蒙牛五年计划的首年，会着重升级转型，包括提升毛利率较高产品的占比，预计毛利率按年将有提升。

--就政府建议现时拥有2100MHz 3G频谱的电讯商，于2016年3G频谱使用期届满后，政府将收回其三分一3G频谱再作竞投，和电香港 、数码通 、香港电讯 及CSL均指政府做法影响服务质素。不过，中移动 旗下的中移动香港则指出，容许电讯商自动续牌等同世袭。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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