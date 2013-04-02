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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报4月2日

* 要闻版头条：

--港股首季表现不佳，恒生指数倒跌1.5%，展望次季，投资界认为在大价股表现受制下，投资策略宜针对中小型股份，凭基本因素捡股。柏瑞投资认为，内银高增长不再；安本香港股券投资认为恒指难越23,000点。

* 其他：

--香港4天复活节长假期，一、二手住宅成交量齐创2008年后的5年新低，新盘过去4天录得约97宗成交，较去年同期跌逾一成，主要以细价上车盘支撑。

--页岩气开发，探明储量期，但三大油服公司安东油田 、华油能源 、宏华集团 道出行业实况，“十二五”只是内地页岩气的探测期，页岩气产业要实现商业化回报，最快要等到“十三五”。

--新奥能源 此前伙中石化 、向中国燃气 提出百亿全购建议，惟最终无功而返，中燃更与中石化签订框架合作协议，新奥首席执行官张叶生称，与三大油企签订的合作意向或联盟协议均无排他性，中燃跟中石化的合作，不会影响新奥跟中石化合作。

--香港发展局局长陈茂波表示，香港近年填海所得的土地远落后于周边地区，如新加坡等，认为有需要建立短、中及长期的填海土地储备，以纾缓房屋供应短缺问题。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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