《香港报摘》--经济日报4月2日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 要闻版头条：
--港股首季表现不佳，恒生指数倒跌1.5%，展望次季，投资界认为在大价股表现受制下，投资策略宜针对中小型股份，凭基本因素捡股。柏瑞投资认为，内银高增长不再；安本香港股券投资认为恒指难越23,000点。
* 其他：
--香港4天复活节长假期，一、二手住宅成交量齐创2008年后的5年新低，新盘过去4天录得约97宗成交，较去年同期跌逾一成，主要以细价上车盘支撑。
--页岩气开发，探明储量期，但三大油服公司安东油田 、华油能源 、宏华集团 道出行业实况，“十二五”只是内地页岩气的探测期，页岩气产业要实现商业化回报，最快要等到“十三五”。
--新奥能源 此前伙中石化 、向中国燃气 提出百亿全购建议，惟最终无功而返，中燃更与中石化签订框架合作协议，新奥首席执行官张叶生称，与三大油企签订的合作意向或联盟协议均无排他性，中燃跟中石化的合作，不会影响新奥跟中石化合作。
--香港发展局局长陈茂波表示，香港近年填海所得的土地远落后于周边地区，如新加坡等，认为有需要建立短、中及长期的填海土地储备，以纾缓房屋供应短缺问题。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。