《香港报摘》--信报4月2日

* 要闻版头条：

--美股假后复市昨晚报跌，因最新数据显示美国制造业增长于3月下滑，ADR港股比例指数亦反复偏软，于内地出现人类首宗H7N7禽流感个案，南北韩关系紧张及昨天公布中国制造业PMI指数逊于市场预期等不利因素影响，市场预期，恒指今天将持续受压 。

* 其他：

--由昨日起，在内地居住的港澳台居民可买卖A股，但内地股市积弱不振，港澳台居民普遍缺乏开户热情，由于部分人欠缺临时居住证，首天成功开户者寥寥。A股一向被视为政策市，不与国际接轨，海外的投资者像雾里看花，如果情况不改变，相信难以长期吸引海外投资者。

--由“收楼大王”杨家杭家族持有的培新集团最新参与投资英国伦敦苏豪区一个综合项目，将出资1.21亿英镑，并在项目完成后持有其商业部分。

--第一东方投资集团近日联合英国能源效益，进军新加坡环保节能业务，董事长渚立力希望从新加坡取得的投资经验可协助在香港发展节能生意，此笔投资亦可为公司带来长远稳定现金流。

--华南城 宣布，投资基金管理公司PAG，将以每股1.56港元的换股价，购买该公司价值9.75亿元的可换股票据。公司拟将所得款项净额投放于集团的物业发展及对本集团现有的部分债务进行再融资。

--建滔化工 主席张国荣表示，随着集团旗下旧有厂房陆续翻新以房地产项目推出市场及租售收益的增长，预期未来三年的房地产业务将能保持较快增长，他预计今年房地产业务收入将由去年逾18亿港元增至逾20亿元，到2015年则增至70-80亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。