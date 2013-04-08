《香港报摘》--经济日报4月8日

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
* 要闻版头条：
--H7N9型新型禽流感疫情持续，港股经历上周五急跌后，投资界仍不太担心，但内地股市假后复市难逃一劫，跌势或拖累港股。但蓝筹外围喘稳及技术上港股已超卖，有助港股短线企稳21,700点以上水平。
* 其他：
--政府出招阴霾未散，内地又爆发H7N9疫症，一、二手交投雪上加霜，过去周六、日两天，10大屋苑仅录12宗成交，按周跌两成，业主减价幅度亦见扩大，太古城业主更减价1成沽。其中沙田中心底层户大减50万元沽出，建筑尺价穿8,000元创本年低位。新盘销售放缓，过去周末一手买卖仅录33宗，按周跌25%，更创本年按周一手成交量新低。
--在市场一片争议声中拍板的期指夜市交易，今日正式开市，适逢内地禽流感疫情扩大，恒指上周五录得逾8个月以来的最大单日跌幅，令人关注夜市期间，国际外围或内地疫情一旦有突发事件，有可能在未经考验的夜市掀起大幅波动，甚至出现混乱情况。
--“大家都不想做第一个推盘的发展商。”一家本地大发展商高层坦言，一语道破发展商在4月29日一手销售新例生效后的推盘心态，新盘销售将进入“五穷六绝”的境况。
--人民币处于升值轨道，港元兑人民币已穿8算。分析认为，人民币升势会持续，为保资产，食息一族今年不少奖港元存款兑换人民币，不惜长途跋涉，然除大额存款，车费开支，几抵销利息差距。随着预期新一批RQFII产品今年内推出，学者认为，届时港银或再加息抢人民币资金。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。