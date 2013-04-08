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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报4月8日

* 要闻版头条：

--H7N9型新型禽流感疫情持续，港股经历上周五急跌后，投资界仍不太担心，但内地股市假后复市难逃一劫，跌势或拖累港股。但蓝筹外围喘稳及技术上港股已超卖，有助港股短线企稳21,700点以上水平。

* 其他：

--政府出招阴霾未散，内地又爆发H7N9疫症，一、二手交投雪上加霜，过去周六、日两天，10大屋苑仅录12宗成交，按周跌两成，业主减价幅度亦见扩大，太古城业主更减价1成沽。其中沙田中心底层户大减50万元沽出，建筑尺价穿8,000元创本年低位。新盘销售放缓，过去周末一手买卖仅录33宗，按周跌25%，更创本年按周一手成交量新低。

--在市场一片争议声中拍板的期指夜市交易，今日正式开市，适逢内地禽流感疫情扩大，恒指上周五录得逾8个月以来的最大单日跌幅，令人关注夜市期间，国际外围或内地疫情一旦有突发事件，有可能在未经考验的夜市掀起大幅波动，甚至出现混乱情况。

--“大家都不想做第一个推盘的发展商。”一家本地大发展商高层坦言，一语道破发展商在4月29日一手销售新例生效后的推盘心态，新盘销售将进入“五穷六绝”的境况。

--人民币处于升值轨道，港元兑人民币已穿8算。分析认为，人民币升势会持续，为保资产，食息一族今年不少奖港元存款兑换人民币，不惜长途跋涉，然除大额存款，车费开支，几抵销利息差距。随着预期新一批RQFII产品今年内推出，学者认为，届时港银或再加息抢人民币资金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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