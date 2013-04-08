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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 08:29 BJT

《香港报摘》--信报4月8日

* 要闻版头条：

--期货夜市开锣，经纪业界仍认为，尽管期货夜市初期交投淡静，也有可能扩大现货市场的波幅，亦也有券商认为可成为另一对冲工具，亦有担心期货夜市期间缺乏现货市场配合下，令本港沦为炒家乐园，重蹈亚洲金融危机覆辙，期指成为国际大鳄阻击港元的工具。

* 其他：

--港交所 今日宣布场外衍生工具结算所的12家创始成员名单，如三家发钞行、渣打及中资银行建行 透过引入活跃于本地场外衍生工具交易的银行为股东，鼓励他们更积极使用新结算所。

--受惠网络游戏及WPS办公软件销售增加，金山软件 去年纯利达4.33亿元人民币，首席执行官张宏江表示，在金山现有的游戏、办公及安全三大主要业务下，未来会加快发展手机应用程序及云端服务，提升用户使用体验。金山秘书陈枫称，腾讯减持2.5%的持股量，并非对金山未来发展有所保留，而是对各方有利的交易。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
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