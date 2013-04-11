《香港报摘》--信报4月11日

* 要闻版头条：

--人民币合格境外机构投资者（RQFII）推出一年多运作畅顺，中央刚于上月正式宣布大幅扩大投资额度、申请资格及产品；加上政策将在台湾推出，中央必须确保在可控范围内开放资本账。据获悉，监于有机构投资者在申请RQFII额度时过分进取，动辄申请高达50亿元或100亿元人民币，引起内地监管机构关注，质疑它们是否有能力承受所申请的额度。外管局周二向与会人士发出严正声明，强调不得转让额度，必须尽快改正，否则会受到惩罚但未有透露细节。

* 其他：

--首批21家RQFII各获发额度介乎5亿至12亿元人民币，至去年6月内地放行实物A股交易所买卖基金（ETF），外管局向华夏和南方分别批出50亿元的额度，之后产品在港热炒，供不应求，促使外管局批出额度亦相当“松手”，估计是导致其他RQFII申请额度时过份进取的原因。

--宏利金融 宣布，斥资45亿港元购入会德丰地产的东九龙海滨道One Bay East西座全幢商厦，为九龙区历来最大宗的全幢商厦成交，亦是宏利在港首宗大型物业买卖，每方尺成交价8,789港元。

--Coach 公布，发展及收购位于纽约市的地皮兴建新办公大楼，预期未来三年新总部的总成本约7.5亿美元。

--美国的页岩气令中国的石化行业高利润时代一去不复返，去年因化工产品单价大跌以致亏损的上海石化 副董事长兼总经理王治卿昨天坦言，页岩气带来低原料成本的石化产品，国内石化全行业必须做好应对挑战的准备。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。