《香港报摘》--经济日报4月12日

* 要闻版头条：

--一手楼供应续增，今年私楼预测落成量逾1.3万伙，按年急增34%，而明年落成量进一步攀升至1.58万伙，创8年新高，追近10年平均每年1.6万伙水平。市场预计落成量可望于2016年达2万伙，未来楼价亦因而添压。

* 其他：

--去年全港逾9,000伙大单位空置，空置率高达一成，创历年新高，揭示豪宅炒卖严重，内地豪客购入单位投资后，不租不住空置的情况趋严重，迫使政府亦要连番推出“辣招”打击，导致豪宅楼价面临下调压力。

--沉寂一个季度，大型新股终于有望登场。市传银河证券以及中石化 旗下中国石化工程建设已通过港交所上市聆讯，两者均最多集资约15亿美元（约合117亿港元），银河证券最快本月22日展开上市前推介。

--香港电讯 主席李泽楷，昨透过配售旧股，减持公司约2.5%的股权，套现约12.8亿元，近十年首次就旗下香港电讯资产配股套现，配售旧股，折让近3%。

--港交所 沪深两地交易所的合营公司—中华交易服务，上月完成推出首个跨境指数系列后，昨授权华夏基金、南方东英及易方达，开发旗下的指数相关产品，并预料首批产品最快于第三季末前登场。

--大型银行上月因应金管局提高资本要求，率先上调新造按息，令市场关注加息潮是否已迫在眉睫。标榜助供楼人士“避开加息风险，锁定按揭成本”的定息按揭，遂应运而生。 昨日恒生 亦宣布推出定息按揭，首年1.8厘，低于中小银行P按（最优惠利率按揭计划），锁息最长4年。

--铁江现货 主席韩博杰表示，K&S矿山是焦点项目，预计投产后，公司利润将大幅上升，同时成本明显下降，届时便有机会开始派息。按照预算进程，该矿将于明年上半年进行商业化生产。

--继计划出售印度寿险业务后，滙丰控股 昨宣布旗下滙丰保险（亚洲），将出售其澳门的一般保险业务予昆士兰保险（QBE）。滙丰银行亦与QBE达成协议，QBE将经滙丰澳门分行销售一般保险产品，并会向滙丰支付销售佣金。截至去年底，该澳门业务的资产总值约697万元。

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。