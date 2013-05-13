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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:31 BJT

《香港报摘》--信报5月13日

* 要闻版头条：

--七国集团（G7）财长和央行行长上周五至六在英国举行会谈，对于外界关心的货币战争问题，会议再次重申绝不操纵滙率的承诺。近期针对日圆滙率的讨论虽然日趋激烈，但会议上日本并未受到任何公开指摘。分析认为，G7已默许日圆贬值，日圆今年将跌至105水平，明年更跌至110。

* 其他：

--英国保诚 今年首季业绩理想，亚洲是集团保险新业务利润贡献最大的地区。保诚亚洲区执行总裁Barry Stowe认为，随着内地市场日后逐渐自由化，中国业务在未来10年有机会跻身成为保诚亚洲新业务利润贡献三大市场之一。

--越秀地产 公布，以8.3亿元人民币出售广州越秀区锦汉大楼及股东贷款予越秀企业，预期获得3,000万元人民币收益，金额用于一般企业用途及为若干债务再融资。

--经营OK便利店的利亚零售 开展网上零售平台，把网购客带到实体店，藉此带动店舖人流。利亚零售行政总裁杨立彬表示，网上零售属于长线投资，未必即时对公司有盈利贡献，期望该网站成为网上“格仔舖”。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)
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