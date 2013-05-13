《香港报摘》--信报5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 要闻版头条：
--七国集团（G7）财长和央行行长上周五至六在英国举行会谈，对于外界关心的货币战争问题，会议再次重申绝不操纵滙率的承诺。近期针对日圆滙率的讨论虽然日趋激烈，但会议上日本并未受到任何公开指摘。分析认为，G7已默许日圆贬值，日圆今年将跌至105水平，明年更跌至110。
* 其他：
--英国保诚 今年首季业绩理想，亚洲是集团保险新业务利润贡献最大的地区。保诚亚洲区执行总裁Barry Stowe认为，随着内地市场日后逐渐自由化，中国业务在未来10年有机会跻身成为保诚亚洲新业务利润贡献三大市场之一。
--越秀地产 公布，以8.3亿元人民币出售广州越秀区锦汉大楼及股东贷款予越秀企业，预期获得3,000万元人民币收益，金额用于一般企业用途及为若干债务再融资。
--经营OK便利店的利亚零售 开展网上零售平台，把网购客带到实体店，藉此带动店舖人流。利亚零售行政总裁杨立彬表示，网上零售属于长线投资，未必即时对公司有盈利贡献，期望该网站成为网上“格仔舖”。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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