《香港报摘》--经济日报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 要闻版头条：
--新股热潮再临，四家企业月内集资将达300亿港元。据统计，过去一年挂牌新股升多跌少，六成的半新股至昨日股价高于招股价，平均升幅更达73%。
* 其他：
--长实 前日突然取消葵涌雍澄轩房间买卖合约后，即时引起市场极大回响，长实昨日再公布退订细则，除了目前仍在进行交易期限内的买家（即360宗交易的9成买家）可获退回订金外，连未有签署正式合约或未如期付款的买家，签署“取消合约后”全数连息退回。
--思捷环球 昨于德国总部举行投资者关系日，行政总裁马浩思（Jose Martinez）宣布将推行新三年计划，未来6至12个月将缩减开支，目标是至6月底的2013/14财年营运开支不多于销售净额50%。
--利丰 主席冯国纶表示，有信心全年经营溢利回复2011年水平，首数个月业绩仍然符合预期。一直看淡利丰的瑞银，昨将利丰投资评级由沽出上调至中性，目标价由7.5港元升至9.5港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。