《香港报摘》--经济日报5月15日

* 要闻版头条：

--新股热潮再临，四家企业月内集资将达300亿港元。据统计，过去一年挂牌新股升多跌少，六成的半新股至昨日股价高于招股价，平均升幅更达73%。

* 其他：

--长实 前日突然取消葵涌雍澄轩房间买卖合约后，即时引起市场极大回响，长实昨日再公布退订细则，除了目前仍在进行交易期限内的买家（即360宗交易的9成买家）可获退回订金外，连未有签署正式合约或未如期付款的买家，签署“取消合约后”全数连息退回。

--思捷环球 昨于德国总部举行投资者关系日，行政总裁马浩思（Jose Martinez）宣布将推行新三年计划，未来6至12个月将缩减开支，目标是至6月底的2013/14财年营运开支不多于销售净额50%。

--利丰 主席冯国纶表示，有信心全年经营溢利回复2011年水平，首数个月业绩仍然符合预期。一直看淡利丰的瑞银，昨将利丰投资评级由沽出上调至中性，目标价由7.5港元升至9.5港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。