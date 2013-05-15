《香港报摘》--信报5月15日

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
* 要闻版头条：
--据初步统计，昨天截止认购的银河证券 获3万人认购，超购28倍，冻结资金318亿港元，成为今年冻结资金次高的新股。
* 其他：
--安踏体育 表示，在4月结束的2013年第四季度订货会订单按年录得约5%至15%的跌幅。今年首两季订货会订单按年跌15%至20%，第三季跌10%至20%。
--新地 非执行董事郭炳湘近年自立门户进军房地产业，他先后与长实 及丽新发展 联手，投得何文田及将军澳住宅项目。他称现阶段未有计划将旗下地产业务上市，将来有需要时才作考虑。完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。