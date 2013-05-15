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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 08:17 BJT

《香港报摘》--信报5月15日

* 要闻版头条：

--据初步统计，昨天截止认购的银河证券 获3万人认购，超购28倍，冻结资金318亿港元，成为今年冻结资金次高的新股。

* 其他：

--安踏体育 表示，在4月结束的2013年第四季度订货会订单按年录得约5%至15%的跌幅。今年首两季订货会订单按年跌15%至20%，第三季跌10%至20%。

--新地 非执行董事郭炳湘近年自立门户进军房地产业，他先后与长实 及丽新发展 联手，投得何文田及将军澳住宅项目。他称现阶段未有计划将旗下地产业务上市，将来有需要时才作考虑。完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)
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