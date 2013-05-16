《香港报摘》--经济日报5月16日

--汇丰控股 未来增长动力模糊，行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）除了事先张扬逐步增加派息，以及如预期继续削减职位外，还罕有地提出回购股份，务求将过剩资本转化为股价催化剂。

--长实 葵涌雍澄轩酒店确实已售出的336个房间中，有35个以确认人身份转售单位已注册登记，涉及赚价金额769.5万港元，预计这批买家，或因取消交易而向长实追讨赔偿。