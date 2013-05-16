《香港报摘》--经济日报5月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--汇丰控股 未来增长动力模糊，行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）除了事先张扬逐步增加派息，以及如预期继续削减职位外，还罕有地提出回购股份，务求将过剩资本转化为股价催化剂。
* 其他：
--长实 葵涌雍澄轩酒店确实已售出的336个房间中，有35个以确认人身份转售单位已注册登记，涉及赚价金额769.5万港元，预计这批买家，或因取消交易而向长实追讨赔偿。
--在获政府批出路(乙*+水)土地及股价创上市以来新高两大好消息，澳博 行政总裁苏树辉及营运总裁吴志诚，昨收市后以每股21.5-22港元配售2,000万股，最多套现4.42亿港元。
--比亚迪 产销的电动的士正式于本港推出，公司表示售价约40万港元一部，将合共于港推出45部电动的士。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。