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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报5月16日

* 要闻版头条：

--汇丰控股 未来增长动力模糊，行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）除了事先张扬逐步增加派息，以及如预期继续削减职位外，还罕有地提出回购股份，务求将过剩资本转化为股价催化剂。

* 其他：

--长实 葵涌雍澄轩酒店确实已售出的336个房间中，有35个以确认人身份转售单位已注册登记，涉及赚价金额769.5万港元，预计这批买家，或因取消交易而向长实追讨赔偿。

--在获政府批出路(乙*+水)土地及股价创上市以来新高两大好消息，澳博 行政总裁苏树辉及营运总裁吴志诚，昨收市后以每股21.5-22港元配售2,000万股，最多套现4.42亿港元。

--比亚迪 产销的电动的士正式于本港推出，公司表示售价约40万港元一部，将合共于港推出45部电动的士。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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