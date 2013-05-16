《香港报摘》--信报5月16日

* 要闻版头条：

--汇控 公布新的三年策略，由明年至2016年的第二个阶段，冀额外再节省20亿至30亿元美元成本，同时逐步增加派息及最快于明年回购代息股份并计划未来三年在全球再裁减1.4万个职位。

* 其他：

--金管局昨日向证券行简介新一轮通胀挂钩债券（iBond 3）发售详情，虽然未有推出时间表，但多间券商已推出优惠抢先吸客，其中耀才证券 宣布推出105.5港元收回保证，客户成功抽中iBond 3后转售即可赚5.5%。

--早前中粮包装＜0906.HK>被一名投资者指涉嫌做假账，公司昨天发通告澄清，认为指控不真实及完全没有根据。

--伟易达 主席黄子欣表示，今年首个财季订单按年有增长。第二大市场欧洲经济未明朗化，但北美市场经济持续复苏，今年公司将推出新产品，而日韩承包业务已争取到新客户订单，相信各个业务均能保持增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。