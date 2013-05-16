《香港报摘》--信报5月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--汇控 公布新的三年策略，由明年至2016年的第二个阶段，冀额外再节省20亿至30亿元美元成本，同时逐步增加派息及最快于明年回购代息股份并计划未来三年在全球再裁减1.4万个职位。
* 其他：
--金管局昨日向证券行简介新一轮通胀挂钩债券（iBond 3）发售详情，虽然未有推出时间表，但多间券商已推出优惠抢先吸客，其中耀才证券 宣布推出105.5港元收回保证，客户成功抽中iBond 3后转售即可赚5.5%。
--早前中粮包装＜0906.HK>被一名投资者指涉嫌做假账，公司昨天发通告澄清，认为指控不真实及完全没有根据。
--伟易达 主席黄子欣表示，今年首个财季订单按年有增长。第二大市场欧洲经济未明朗化，但北美市场经济持续复苏，今年公司将推出新产品，而日韩承包业务已争取到新客户订单，相信各个业务均能保持增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。