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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 08:14 BJT

《香港报摘》--经济日报5月20日

* 要闻版头条：

--市场热炒内地改革，总理李克强自5月初主持常务会议后，屡传政策消息，上周更传出七大领域改革，内地股市更两连升，累涨逾2%，连同美股创新高，港股有望挑战5月中高位23,353点。

* 其他：

--香港商品交易所屡传财困，终在上周六自动放弃证监会发出的“自动化交易服务（ATS）”资格，暂停营业。商交所主席张震远发表声明澄清，强调其本人及商交所现时并无任何债务。

--深圳国际 透露，与市政府的土地协商进展顺利，期望今年尽快启动土地建设。公司计划在前海发展三板块，包括南中国物流聚集区、高端奢侈品展销中心，以及酒店、高档公寓等生活配套基建。

--著名沽空机构浑水研究（Muddy Waters）唱淡内银，其创办人Carson Block指出，内地银行持有的有毒资产比起2008年金融海啸时西方银行持有的更多，惟未有列出沽空内银清单。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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