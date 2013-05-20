《香港报摘》--经济日报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 要闻版头条：
--市场热炒内地改革，总理李克强自5月初主持常务会议后，屡传政策消息，上周更传出七大领域改革，内地股市更两连升，累涨逾2%，连同美股创新高，港股有望挑战5月中高位23,353点。
* 其他：
--香港商品交易所屡传财困，终在上周六自动放弃证监会发出的“自动化交易服务（ATS）”资格，暂停营业。商交所主席张震远发表声明澄清，强调其本人及商交所现时并无任何债务。
--深圳国际 透露，与市政府的土地协商进展顺利，期望今年尽快启动土地建设。公司计划在前海发展三板块，包括南中国物流聚集区、高端奢侈品展销中心，以及酒店、高档公寓等生活配套基建。
--著名沽空机构浑水研究（Muddy Waters）唱淡内银，其创办人Carson Block指出，内地银行持有的有毒资产比起2008年金融海啸时西方银行持有的更多，惟未有列出沽空内银清单。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。