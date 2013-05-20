《香港报摘》--信报5月20日

* 要闻版头条：

--受新楼陆续入伙、市场涌现大量租盘影响，住宅租金水平受压。其中将军澳“日出康城”成重灾区，由于“领凯”即将入伙，区内租盘普遍有10%议价空间。业内人士指出，未来三个月虽为租务市场旺季，惟在租盘急增下，租金水平难大升。

* 其他：

--花旗集团行政总裁高沛德（Michael Corbat）表示，集团未来在亚洲市场会更为活跃，香港是重要的策略性市场，集团将会继续在拓展香港业务方面寻求投资机会，在策略性的业务上或会再增聘人手。

--中国智能手机需求增长庞大，信义玻璃 亦瞄准这电子市场提供玻璃原材料，预期第三季度正式商业营运，实行与进口外商争夺这块高毛利“肥肉”。另外，有关太阳能业务分拆上市卷土重来，预期6月将有消息。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。