《香港报摘》--信报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 要闻版头条：
--受新楼陆续入伙、市场涌现大量租盘影响，住宅租金水平受压。其中将军澳“日出康城”成重灾区，由于“领凯”即将入伙，区内租盘普遍有10%议价空间。业内人士指出，未来三个月虽为租务市场旺季，惟在租盘急增下，租金水平难大升。
* 其他：
--花旗集团行政总裁高沛德（Michael Corbat）表示，集团未来在亚洲市场会更为活跃，香港是重要的策略性市场，集团将会继续在拓展香港业务方面寻求投资机会，在策略性的业务上或会再增聘人手。
--中国智能手机需求增长庞大，信义玻璃 亦瞄准这电子市场提供玻璃原材料，预期第三季度正式商业营运，实行与进口外商争夺这块高毛利“肥肉”。另外，有关太阳能业务分拆上市卷土重来，预期6月将有消息。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。