《香港报摘》--经济日报5月24日

* 要闻版头条：

--联储局收水有期及中美制造业同降至7个月低，市场忧虑升温，触发日股为首环球股市昨天暴泻，美股曾挫逾百点。日圆从4年半低急速反弹，拖累美滙从近3年高倒跌。避险因素令金价回扬，但油铜等商品受中国经济差影响急挫。

* 其他：

--香港商品交易所案件火速有新进展，由证监会转介警方商罪科接手调查48小时内，警方昨晚决定落案起诉早前被捕三名人士，各被控一项管有虚假文书罪，今日在九龙城裁判法院应讯；而前晚在口岸拘捕的一名姓朱60岁男子，则仍被扣查。

--自2011年5月停牌至今的瑞金矿业 ）公布，今年3月发现全资附属公司力滙集团，于2012年5月至2013年1月期间，向平安银行深圳水贝珠宝支行先后作18次抵押，所有抵押是为大股东吴瑞林及力汇唯一董事间接持有的惠州侨兴借贷作出担保。事件显示公司存在内部控制缺失。

--特步 公布，今年首季同店销售表现（按零售价值计算）与去年同期持平。另外，于4月底举行的第四季订货会，定单金额（按批发价值计算）较去年同期录得约15%至17%的跌幅。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。