《香港报摘》--信报5月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条：
--日股周四暴泻，日经平均指数和TOPIX指数均跌7%，是2011年311大地震后最大跌幅，因为日本政府债券孳息上升、日圆汇价上扬及中国制造业数据疲弱。
* 其他：
--盈大地产 宣布，与印尼证交所上市公司PT Danayasa签订协议，以1.84亿美元收购后者位于雅加达的一幅商业用地，计划发展成甲级写字楼，总成投资成本4亿美元。
--华懋新旧派系角力升温，属老臣子的龚如心私人助理王礼泉等人，指控集团内部有人妨碍司法公正及涉嫌刑事诈骗，昨天到湾仔警署举报。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。