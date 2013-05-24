《香港报摘》--信报5月24日

* 要闻版头条：

--日股周四暴泻，日经平均指数和TOPIX指数均跌7%，是2011年311大地震后最大跌幅，因为日本政府债券孳息上升、日圆汇价上扬及中国制造业数据疲弱。

* 其他：

--盈大地产 宣布，与印尼证交所上市公司PT Danayasa签订协议，以1.84亿美元收购后者位于雅加达的一幅商业用地，计划发展成甲级写字楼，总成投资成本4亿美元。

--华懋新旧派系角力升温，属老臣子的龚如心私人助理王礼泉等人，指控集团内部有人妨碍司法公正及涉嫌刑事诈骗，昨天到湾仔警署举报。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。