《香港报摘》--信报5月28日

* 要闻版头条：

--人民币以罕见的快速升势，迎接下星期中美两国元首会晤。人民币兑美元中间价续创新高，昨天逼近6.18关口，为5月内第六次创新高，而年初至今升值幅度已达1.66%，远超去年全年人民币升幅。摩根士丹利预期，人民币今年底将见6.1水平，明年将“破6”。

* 其他：

--新加坡人民币清算服务昨天正式启动，三家银行争拔头筹发行新加坡离岸人民币债券。汇丰 昨天首次在新加坡发行总值5亿元人民币的两年期离岸人民币债券，票面息率为2.25厘。加入发行新加坡人债行列的，还有渣打 及星展 ，其中渣打发行10亿元三年期人债，息率2.625厘。

--在上海先行的RQFLP（人民币合格境外有限合伙人）和QDLP（合格境内有限合伙人），正由前海和有关部门协商，计划在前海试行。而金融机构正迅速进驻前海，至今已批准注册的700多家企业中，金融机构占六成。

--证监会早于去年发现香港商品交易所财务出现问题，至本月才撤回其“自动化交易服务”的牌照，引起部分立法会议员不满。财经事务委员会将于下周一（6月3日）讨论自动化交易服务的规管。

--港股近日表现波动，但新股上市步伐未有减慢。其中，获澳博 支持作策略股东的澳门渔人码头母公司励骏创建，已于昨日展开招股前推介。根据上市安排行之一瑞信报告显示，预测其合理市值将介乎170-244亿港元之间，即相当于其2015年预测市盈率8.3-12.1倍，低于同业2015年平均市盈率的13.6倍。

--主要产销鞋履、手袋等品牌产品的利信达 公布截至2月底止的全年业绩，毛利按年上升14.6％。

--复星国际 公布，将主要伙同法国安盛私募投资（AXA Private Equity Capital）成立合营公司，并于此后全面收购现于法国上市的度假区运营商地中海俱乐部 。市场人士分析，由于复星国际刚刚通过注销分众传媒美国存托股份，套现2.11亿美元，因此看不到有融资的迫切性。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。