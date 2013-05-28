《香港报摘》--经济日报5月28日

* 要闻版头条：

--政府推出双倍印花税（DSD）已3个月，其效应亦逐渐淡化，出招初期最受打击换楼客，亦重拾入市意慾，5月份10大屋苑3房户占总成交量36%，按月上升10个百分点，属出招后最高，与出招前仅差4个百分点。

* 其他：

--政府将于今日下午公布第三批通胀挂鈎债券（iBond）发售详情，银行急不及待于昨日公布“五免”优惠，券商抢客亦见白热化，5间券商至今合共吸客1.37万，预留逾4亿元孖展应市。消息指，第三批iBond将于6月4日至13日公开发售，每手入场费1万港元，市民可透过20间银行或券商认购。

--乘巨型国企集资之间的空档，多只民企均拟乘机招股集资。市面至少有13只新股伺机而动，集资最多342亿港元，其中和谐汽车及濠赌股励骏，更率先于昨日展开路演及预路演。

--曾于年初卷入造假疑团的内地工程机械商中联重科 ，昨再遭匿名信举报财务造假，指公司涉嫌在华中地区制造大量虚假销售数据。

--中国燃气 发盈喜，指由于营运表现优于预期，截至今年3月止年度纯利将录得显着增长。中燃上半年纯利按年激增116%至8.08亿港元，与去年度纯利9.54亿元比较，仅差1.46亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。