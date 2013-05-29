《香港报摘》--经济日报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 要闻版头条：
--第三批通胀挂鈎债券（iBond）下周二起正式公开发售，银行和券商各以豁免高达6项、甚至7项收费作招徕，市场预期iBond浮息介乎3至4.5厘，势将掀起认购热潮。投资界建议，市民宜全家总动员小额认购3至4手。
* 其他：
--政府推双倍印花税（DSD）已3个月，市场劈价盘被消化后，整体楼价有回稳迹象，10大屋苑最新尺价，有7个按月回升。有学者认为短期内不见大量资金投入市场，加上新盘定价与二手收窄，预期二手楼仍有下跌空间。
--近日楼市回稳，有政府高层消息指，相信只属短期调整，但即使楼价下跌两成，港府亦不会担心，因下跌两成，只是回到去年初的水平，既不会令金融体系出现混乱，亦不会出现大量负资产个案。港府消息补充，当局并无预计会下跌多少，只评估楼价若下跌两成，影响也不大。
--中银香港 日前向个别客户下调其H按息率，总裁和广北形容，目前按揭业务处于低谷，减息只是“迫不得已”，又指情况如无改善，今年整体业务势逊色于去年。
--中国利郎 宣布今年冬季订货会定单结果，与去年比较，主品牌「LILANZ」录得订货总金额减少16%，跌幅较今年秋季订货会收窄。
--被核数师安永指其2011年销售存在“未解决事宜”，去年3月底停牌至今的澳优乳业 昨日被港交所 上市委员会谴责，指摘公司及执行董事即使早知公司2010年下半年业绩转差，但至2011年2月才发盈警，过程严重延误，而且在未发盈警期间，又违反《上市规则》回购公司股份。
--中国海外 昨公布，以合共3.627亿美元购入西安项目30%、青岛项目30%及渖阳项目31.85%权益，交易完成后，中海外将全资拥有上述项目权益。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。