《香港报摘》--经济日报5月29日

* 要闻版头条：

--第三批通胀挂鈎债券（iBond）下周二起正式公开发售，银行和券商各以豁免高达6项、甚至7项收费作招徕，市场预期iBond浮息介乎3至4.5厘，势将掀起认购热潮。投资界建议，市民宜全家总动员小额认购3至4手。

* 其他：

--政府推双倍印花税（DSD）已3个月，市场劈价盘被消化后，整体楼价有回稳迹象，10大屋苑最新尺价，有7个按月回升。有学者认为短期内不见大量资金投入市场，加上新盘定价与二手收窄，预期二手楼仍有下跌空间。

--近日楼市回稳，有政府高层消息指，相信只属短期调整，但即使楼价下跌两成，港府亦不会担心，因下跌两成，只是回到去年初的水平，既不会令金融体系出现混乱，亦不会出现大量负资产个案。港府消息补充，当局并无预计会下跌多少，只评估楼价若下跌两成，影响也不大。

--中银香港 日前向个别客户下调其H按息率，总裁和广北形容，目前按揭业务处于低谷，减息只是“迫不得已”，又指情况如无改善，今年整体业务势逊色于去年。

--中国利郎 宣布今年冬季订货会定单结果，与去年比较，主品牌「LILANZ」录得订货总金额减少16%，跌幅较今年秋季订货会收窄。

--被核数师安永指其2011年销售存在“未解决事宜”，去年3月底停牌至今的澳优乳业 昨日被港交所 上市委员会谴责，指摘公司及执行董事即使早知公司2010年下半年业绩转差，但至2011年2月才发盈警，过程严重延误，而且在未发盈警期间，又违反《上市规则》回购公司股份。

--中国海外 昨公布，以合共3.627亿美元购入西安项目30%、青岛项目30%及渖阳项目31.85%权益，交易完成后，中海外将全资拥有上述项目权益。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。