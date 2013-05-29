版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:14 BJT

《香港报摘》--信报5月29日

* 要闻版头条：

--沉寂多时的碎股党重出江湖，今次觅食的目标是以近五成折让、每10股供1.1股的国企中国财险 ，情况如去年信德 被“围供”的翻版。据悉，财险股东人数短短一周暴增两倍，由超过4,000人上升2倍至1.2万人。经调查发现，碎股党以同一地址将股份拆细成每份1股，倘全数细股份获优先补足成每手2,000股，按目前收市价计利润达135万元。

* 其他：

--第三批通胀挂鈎债券近日吸引市场目光，但新股来港上市计划未受影响，为赶及上半年完成上市计划，单是本周已有4只新股纷纷推出市场，包括正在进行招股前推介的澳门励骏创建、和谐汽车、五洲地产，以及合和香港房产。

--百丽 首席执行官盛百椒表示，4月同店销售较首季有所放缓，5月则略为回稳，估计最差的时间应已过去。

--中国经济放缓及零售市场持续疲弱，利信达 盈利录得倒退，存货周转天数上升10天，至220天。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐