《香港报摘》--信报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 要闻版头条：
--沉寂多时的碎股党重出江湖，今次觅食的目标是以近五成折让、每10股供1.1股的国企中国财险 ，情况如去年信德 被“围供”的翻版。据悉，财险股东人数短短一周暴增两倍，由超过4,000人上升2倍至1.2万人。经调查发现，碎股党以同一地址将股份拆细成每份1股，倘全数细股份获优先补足成每手2,000股，按目前收市价计利润达135万元。
* 其他：
--第三批通胀挂鈎债券近日吸引市场目光，但新股来港上市计划未受影响，为赶及上半年完成上市计划，单是本周已有4只新股纷纷推出市场，包括正在进行招股前推介的澳门励骏创建、和谐汽车、五洲地产，以及合和香港房产。
--百丽 首席执行官盛百椒表示，4月同店销售较首季有所放缓，5月则略为回稳，估计最差的时间应已过去。
--中国经济放缓及零售市场持续疲弱，利信达 盈利录得倒退，存货周转天数上升10天，至220天。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。