《香港报摘》--经济日报5月30日

* 要闻版头条：

--期指结算前夕，四大负面因素冲击港股--美债息抽升、忧虑本港楼价大跌、新盘市场销售停顿及国际货币基金组织(IMF)调低中国增长预测，拖累恒指昨急跌369点，收报22,554点，失守100天綫 (昨处22,833点)。

* 其他：

--美国10年期债息再升至一年多高位，高见2.23厘，触动资金拆走其他高息资产仓位，本地房地产信托基金（REIT）昨现沽货潮，龙头REIT领汇房产 急跌4.2%，是去年遭基金股东减持以来最大跌幅。

--今年首只本港地产商分拆上市新股朗廷酒店投资 今日挂牌，昨暗盘表现不尽理想，较招股价跌约4%。市况波动，朗廷表现或影响其他新股集资进程。

--配合一手条例的预售楼花同意书更新版本，终于本周获更新。为免新盘真空期延续，并再次推高楼价，据悉，地政总署获指示加快审批，并随即火速批出部分项目预售，一些待批时间较长的项目，以及单幢盘，有望短期内获批。

--息率近期成为内银一大卖点，在中国银行 昨日的股东会，有股东要求中行以股代息，也有股东表达希望取消境外个人股东的10%股息个人所得税，中行副董事长兼行长李礼辉回应将一一反映意见。

--瑞年国际 昨宣布向中信集团旗下中信国通，发行两批可换股债及认股权证，集资6.6亿港元。消息刺激瑞年股价昨大升22.4%，收市报2.35元，成交股数急增5倍至约3,400万股。

--政府昨向立法会提交调高强积金(MPF)上下限的建议，拟将每月最低有关入息水平，从今年11月1日起由6,500港元提高至7,100元；而最高有关入息水平则由明年6月1日开始，由2.5万元调升至3万元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。