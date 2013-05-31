《香港报摘》--经济日报5月31日

* 要闻版头条：

--港股于期指结算日坐过山车，一方面恐惧美国债息抽升，高息股遭狂沽，另一方面日本股灾未停，重演一周前跌势，恒指一度跌264点，但随即低位反弹，全日仅跌70点，收报22,484点，投资界估仍未脱波动。

* 其他：

--美国国债债息持续抽升，触发收水忧虑，对息口敏感的地产股及房托基金（REIT）全线捱沽。综合大摩及美银美林建议，地产发展商以信置 最大机会跑输同业，收租股九仓 受息口上升潮影响最少。

--本港公用股昨明显捱沽，普遍跌逾3%，是自2011年8月以来最伤，两大券商同时发出南辕北辙的看法，里昂将本港四只公用股降至「沽售」，但摩根大通料下半年继续跑赢。

--加辣招推出至今三个月，楼市观望气氛转淡，二手楼交投量低位回升，10大屋苑5月录281宗成交，按月升39%，属出招后成交最旺月份。预期6月首批免补价白表人士出台刺激下，细价楼市场会进一步转旺。

--楼市疲弱，银行按揭业务备受冲击，为追业绩银行纷纷减息及推定息产品吸纳客源。渣打银行昨日加入抢客战，推出最长10年期的定息方案，期内息率3.25厘；中银 即时作出回应，推出更灵活定息按揭方案截击，令按揭战升温。

--新海能源 早前与中石化 合资组建中石化新海能源公司，于广东省协力发展液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）及成品油业务。新海副总经理兼投资者关系主管王铭恩指出，合营暂时力拓LPG及成品油业务，约五年后才考虑发展LNG。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。