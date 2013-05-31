《香港报摘》--信报5月31日

--金融海啸后欧美经济一蹶不振，香港复苏相对较快，令过去两年在瑞士洛桑国际管理学院（IMD）的全球竞争力排名中雄踞冠军宝座，惟至2013年却跌至第三，屈居排行榜首的美国和第二的瑞士之下。学者和商界都认为，政治争拗削弱本港竞争力。政府则归咎于去年经济增长放缓，力撑香港仍是亚洲第一。