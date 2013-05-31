《香港报摘》--信报5月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--金融海啸后欧美经济一蹶不振，香港复苏相对较快，令过去两年在瑞士洛桑国际管理学院（IMD）的全球竞争力排名中雄踞冠军宝座，惟至2013年却跌至第三，屈居排行榜首的美国和第二的瑞士之下。学者和商界都认为，政治争拗削弱本港竞争力。政府则归咎于去年经济增长放缓，力撑香港仍是亚洲第一。
* 其他：
--一手新例实施首个月，一手市场几近瘫痪，二手业主仍愿提供议价空间，令购买力转流二手市场。综合市场资讯显示，截止30日，5月十大屋苑成交量按月升4成，其中太古城以142%的升幅领先，惟其楼价按月跌幅同样名列三甲，按月跌2.2%，仅次于新都城2.3%的跌幅；部分较细价屋苑楼价则有所回升。
--受惠于内地客来港抢购黄金带动，本港4月零售业销货价值按年升两成，达431亿港元，远高于市场预期的14.5%，当中珠宝首饰等名贵礼品销售货值大增近70%，至131亿港元，但其他产品类别表现则属平稳。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。