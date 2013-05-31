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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 08:08 BJT

《香港报摘》--信报5月31日

* 要闻版头条：

--金融海啸后欧美经济一蹶不振，香港复苏相对较快，令过去两年在瑞士洛桑国际管理学院（IMD）的全球竞争力排名中雄踞冠军宝座，惟至2013年却跌至第三，屈居排行榜首的美国和第二的瑞士之下。学者和商界都认为，政治争拗削弱本港竞争力。政府则归咎于去年经济增长放缓，力撑香港仍是亚洲第一。

* 其他：

--一手新例实施首个月，一手市场几近瘫痪，二手业主仍愿提供议价空间，令购买力转流二手市场。综合市场资讯显示，截止30日，5月十大屋苑成交量按月升4成，其中太古城以142%的升幅领先，惟其楼价按月跌幅同样名列三甲，按月跌2.2%，仅次于新都城2.3%的跌幅；部分较细价屋苑楼价则有所回升。

--受惠于内地客来港抢购黄金带动，本港4月零售业销货价值按年升两成，达431亿港元，远高于市场预期的14.5%，当中珠宝首饰等名贵礼品销售货值大增近70%，至131亿港元，但其他产品类别表现则属平稳。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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