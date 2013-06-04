《香港报摘》--经济日报6月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:09时,1美元=6.9018人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.81 1.113 2.45 大众交通 6.33 0.71 1.29 永生投资 13.4
* 要闻版头条：
--恒基地产 主席李兆基捐地计划进入直路，他昨日公布，先捐出一幅位于粉岭、原拟作油站用途的地皮，首批可提供约1,000个面积约300平方尺、售价约100万港元的住宅单位；未来续有6幅土地供政府挑选，冀提供共1万个单位。。
* 其他：
--第三批通胀挂鈎债券（iBond）今日正式发售，开售前夕已吸引近3万人预留，涉资逼近13亿元，个别券商向成功分配客户派发最高现金回赠1,000元，部分银行4日至13日下午2时认购期间延长分行服务至晚上7时方便上班族。
--财政司司长曾俊华昨日指出，政府早前推出“辣招”平稳楼市已收效，楼价在3月和4月已微跌；他指现时未看到大幅减幅，但相信有关措施会令“成交数目和价钱会减低”。
--大市疲弱，散户规避风险较高的新股，正在招股的内房股五洲国际 及豪车股和谐汽车 公开发售尚未足额。但消息指，两股国际配售已超购，盼如期上市，其中内地知名投资者张磊拟认购和谐汽车最少1,000万美元。
--作为本月底伦敦金属交易所（LME）亚洲年会的前奏，LME昨宣布将旗下电子平台LMEselect的亚洲基准价定价时段，由15分钟缩减至5分钟，以集中流通量，加强定价准确性，昨日起即时生效。
--中国食品 发盈警，预期集团截至6月底止6个月未经审核综合净业绩，与去年同期相比将大幅下跌。该股股价昨挫8.72%。
--中银香港 延长港元和人民币定存优惠至本月底，1、3、6个月期港元定存利率最高达0.6、0.85、1厘，须存新资金100万元或以上；3、6个月期人民币定存利率最高达2.3、2.4厘，最低存款额为新资金2万元人民币。
--内地力鼓天然气产业，港华燃气 今年亦加快发展天然气步伐，主席兼执行董事陈永坚表示，今年计划签订12至15个项目，当中首季已占8至10个，涉资约15亿至20亿港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
4月11日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:09时,1美元=6.9018人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.81 1.113 2.45 大众交通 6.33 0.71 1.29 永生投资 13.4
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静