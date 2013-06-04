《香港报摘》--经济日报6月4日

* 要闻版头条：

--恒基地产 主席李兆基捐地计划进入直路，他昨日公布，先捐出一幅位于粉岭、原拟作油站用途的地皮，首批可提供约1,000个面积约300平方尺、售价约100万港元的住宅单位；未来续有6幅土地供政府挑选，冀提供共1万个单位。。

* 其他：

--第三批通胀挂鈎债券（iBond）今日正式发售，开售前夕已吸引近3万人预留，涉资逼近13亿元，个别券商向成功分配客户派发最高现金回赠1,000元，部分银行4日至13日下午2时认购期间延长分行服务至晚上7时方便上班族。

--财政司司长曾俊华昨日指出，政府早前推出“辣招”平稳楼市已收效，楼价在3月和4月已微跌；他指现时未看到大幅减幅，但相信有关措施会令“成交数目和价钱会减低”。

--大市疲弱，散户规避风险较高的新股，正在招股的内房股五洲国际 及豪车股和谐汽车 公开发售尚未足额。但消息指，两股国际配售已超购，盼如期上市，其中内地知名投资者张磊拟认购和谐汽车最少1,000万美元。

--作为本月底伦敦金属交易所（LME）亚洲年会的前奏，LME昨宣布将旗下电子平台LMEselect的亚洲基准价定价时段，由15分钟缩减至5分钟，以集中流通量，加强定价准确性，昨日起即时生效。

--中国食品 发盈警，预期集团截至6月底止6个月未经审核综合净业绩，与去年同期相比将大幅下跌。该股股价昨挫8.72%。

--中银香港 延长港元和人民币定存优惠至本月底，1、3、6个月期港元定存利率最高达0.6、0.85、1厘，须存新资金100万元或以上；3、6个月期人民币定存利率最高达2.3、2.4厘，最低存款额为新资金2万元人民币。

--内地力鼓天然气产业，港华燃气 今年亦加快发展天然气步伐，主席兼执行董事陈永坚表示，今年计划签订12至15个项目，当中首季已占8至10个，涉资约15亿至20亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。