《香港报摘》--信报6月4日

* 要闻版头条：

--有传国泰航空 以《基本法》134条“以香港作为主要营业地”为由，反对在外地注册的东航 及捷星亚洲的合营廉航公司捷星香港（Jetstar HK）在港营运，故公司成立一年多，至今未获港府签发营运许可证。东航表示，捷星香港已引入一位香港投资者以避开有关规定，并持有捷星香港三分一股权，有信心在今年底可以营运。

* 其他：

--国泰航空 及中国国航 两间互控公司今年客运量虽然持续改善，不过货运业务仍未好转。国泰行政总裁史乐山表示，货运业务不理想是因为全球经济欠佳所致；国航董事长王昌顺指出，国泰业绩不佳是市场问题。不过他们表示，两间公司未来在客货运层面将加强合作，提升服务质素。

--本港楼市交投淡静，一手住宅物业在刚过去的周末更录得零成交，政府一方面承认楼市略为降温，另一方面继续说楼市泡沫风险不容忽视，多名立法会议员批评政府额外印花税（SSD）、买家印花税（BSD）等措施只能打击成交，却无助压抑楼价。财政司司长曾俊华昨天解释香港经济最新情况时，多次强调增加土地供应是楼市的核心政策。

--网龙 首季业绩受惠于收入增长，以及非经常性收入增加及衍生财务工具由亏转盈，纯利按年翻逾一倍至1.11亿元人民币，首季收入增加逾50%，至3.57亿元，主要为受到无线事业收入增长带动，期内移动广告及推广服务收益，因网络扩充而增加，移动增值服务收益也有增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。