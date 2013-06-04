《香港报摘》--信报6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 要闻版头条：
--有传国泰航空 以《基本法》134条“以香港作为主要营业地”为由，反对在外地注册的东航 及捷星亚洲的合营廉航公司捷星香港（Jetstar HK）在港营运，故公司成立一年多，至今未获港府签发营运许可证。东航表示，捷星香港已引入一位香港投资者以避开有关规定，并持有捷星香港三分一股权，有信心在今年底可以营运。
* 其他：
--国泰航空 及中国国航 两间互控公司今年客运量虽然持续改善，不过货运业务仍未好转。国泰行政总裁史乐山表示，货运业务不理想是因为全球经济欠佳所致；国航董事长王昌顺指出，国泰业绩不佳是市场问题。不过他们表示，两间公司未来在客货运层面将加强合作，提升服务质素。
--本港楼市交投淡静，一手住宅物业在刚过去的周末更录得零成交，政府一方面承认楼市略为降温，另一方面继续说楼市泡沫风险不容忽视，多名立法会议员批评政府额外印花税（SSD）、买家印花税（BSD）等措施只能打击成交，却无助压抑楼价。财政司司长曾俊华昨天解释香港经济最新情况时，多次强调增加土地供应是楼市的核心政策。
--网龙 首季业绩受惠于收入增长，以及非经常性收入增加及衍生财务工具由亏转盈，纯利按年翻逾一倍至1.11亿元人民币，首季收入增加逾50%，至3.57亿元，主要为受到无线事业收入增长带动，期内移动广告及推广服务收益，因网络扩充而增加，移动增值服务收益也有增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。