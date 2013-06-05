《香港报摘》--信报6月5日

* 要闻版头条：

--香港政府发行的第三批通胀挂鈎债券(iBond)昨天开售，首日认购人数较去年的iBond有所增加，在预期每人最终获分派数目不多下，平均认购金额较去年少，认购数目普遍在10手或以下，但部分银行认购总额因人数增加而有所上升；有六家券商首日共录得逾3万人认购，涉及现金及孖展(保证金交易)认购金额超过15亿港元。

* 其他：

--在美国联储局宽松政策退市阴霾笼罩下，拖累股市及债市表现，香港强积金(MPF)5月录得0.87%负回报。

--市场消息指出，由于内地停止批准新股上市，令青岛港集团计划转至本港上市，并计划明年首季挂牌，集资最多3亿美元，青岛港集团的保荐人为中银国际、中信证券 以及瑞银。

--恒基地产 股价于5月下旬明显回落，但主席李兆基自5月至今，累计已17次增持，持股比例由63.54%上升至64.42%。

--经营纸巾业务的维达 下调全年营业额增长目标，并估计毛利率将低于去年，多家大行纷纷下调该公司评级或目标价。

--楼市自政府推出辣招后回调，银行估价亦跟随下跌。根据追踪十个热门屋苑的银行估价，发现过去两个月估价普遍下调，幅度介乎1%至6.9%，跌幅最大为鰂鱼涌康怡花园。业内人士认为，银行估价下调幅度温和，反而首批白表客即将流入居屋市场，令居屋楼价被抢高，不排除居屋估价不足的情况趋严重。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。