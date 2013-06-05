《香港报摘》--经济日报6月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--第三批通胀挂鈎债券昨日公开发售，首日销情炽热，更胜去年，分销银行的申购人数，普遍录得逾四成增长。根据中银香港 的数据作推算，认购人数预料逼近50万人，申购额则料突破500亿元，暂料每人最多可获分3手。
* 其他：
--香港政府上周更新预售楼花同意方案后，火速批出新世界 元朗溱林的售楼纸，发展商正筹备应市，预计将带活新盘市场；而嘉里 马头角港图湾也可望在月内登场。
--陆续有新盘重推，丽新发展 油塘Ocean One昨突发放新楼书及价单，首批52伙均价14,039港元，新付款方法的优惠较过往多，而远展 长沙湾晋岭昨亦开价，首批均价14,891港元。
--领汇房产基金 今公布截至3月底止全年业绩，市场预测每单位分派1.46港元，按年升13%。市场忧虑美国可能“收水”，领汇近日遭受抛压，最新续租加幅及资产提升进度将是业绩焦点。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。