《香港报摘》--经济日报6月5日

* 要闻版头条：

--第三批通胀挂鈎债券昨日公开发售，首日销情炽热，更胜去年，分销银行的申购人数，普遍录得逾四成增长。根据中银香港 的数据作推算，认购人数预料逼近50万人，申购额则料突破500亿元，暂料每人最多可获分3手。

* 其他：

--香港政府上周更新预售楼花同意方案后，火速批出新世界 元朗溱林的售楼纸，发展商正筹备应市，预计将带活新盘市场；而嘉里 马头角港图湾也可望在月内登场。

--陆续有新盘重推，丽新发展 油塘Ocean One昨突发放新楼书及价单，首批52伙均价14,039港元，新付款方法的优惠较过往多，而远展 长沙湾晋岭昨亦开价，首批均价14,891港元。

--领汇房产基金 今公布截至3月底止全年业绩，市场预测每单位分派1.46港元，按年升13%。市场忧虑美国可能“收水”，领汇近日遭受抛压，最新续租加幅及资产提升进度将是业绩焦点。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。