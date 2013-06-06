《香港报摘》--经济日报6月6日

* 要闻版头条：

--中资财团中国海外 以45.4亿港元，击退众本地姜，独揽本港首两幅启德港人港地，楼面尺价达4,913及5,428港元，属估值上限，总投资额达90亿元。测量师预计，项目实用尺价最少要1.2万港元起。

* 其他：

--本港地产股接力，合和实业 分拆上市的合和香港房地产 今日起招股，集资最多约60.5亿港元，每手入场费约3,596港元。董事总经理胡文新昨透露，国际配售方面反应正面，对上市计划有信心。

--西铁朗屏站南限尺地，由华懋以13亿港元投得，每平方尺楼面地价仅2,876港元，较去年10月批出的比邻北面用地低逾一成，更低于市场估值下限。业界认为，除地皮本身条件影响外，地段偏远亦是发展商出价审慎的原因。

--前行政会议成员张震远的商交所事件再惹风波，自由党党魁田北俊昨突然提出引用《立法会（权力及特权）条例》，调查证监会在处理商交所事件上是否公平一致；议案暂取得泛民及部分建制派议员支持，若经民联的金融服务界议员张华峰支持议案，议案有机会于明天内务委员会通过。

--上市近八年的领汇房托基金 首次主动披露有意出售物业，管理策略将变得更积极。市场人士分析，领汇提升旧资产空间有限，有需要出售质素较差物业，以集中资源进行较大型收购。

--美国10年国债债息上月底升穿2厘水平，亚洲房托基金（REIT）全綫爆沽货潮，被问及对领汇影响，其行政总裁王国龙妙答：“加息影响供楼，影响消费，但公屋住户不用供楼。”

--一直以燃气业务为主的中华煤气 拟拓展业务至非常规能源。煤气常务董事陈永坚表示，未来三年拟投资100亿港元发展城市燃气、水务、新能源等项目，并特别注重煤层气、页岩气等非常规天然气能源的开发。

--交银香港下调新造P按（新造楼按息率）25点子，由P减2.15至2.75厘，降至P减2.15至3厘，实际按息由最低2.5厘降至最低2.25厘，现金回赠维持0.7至1%，新造H按（香港同业拆息按揭）则维持不变，实际按息介乎2.36至3.16厘。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。