《香港报摘》--经济日报6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--中资财团中国海外 以45.4亿港元，击退众本地姜，独揽本港首两幅启德港人港地，楼面尺价达4,913及5,428港元，属估值上限，总投资额达90亿元。测量师预计，项目实用尺价最少要1.2万港元起。
* 其他：
--本港地产股接力，合和实业 分拆上市的合和香港房地产 今日起招股，集资最多约60.5亿港元，每手入场费约3,596港元。董事总经理胡文新昨透露，国际配售方面反应正面，对上市计划有信心。
--西铁朗屏站南限尺地，由华懋以13亿港元投得，每平方尺楼面地价仅2,876港元，较去年10月批出的比邻北面用地低逾一成，更低于市场估值下限。业界认为，除地皮本身条件影响外，地段偏远亦是发展商出价审慎的原因。
--前行政会议成员张震远的商交所事件再惹风波，自由党党魁田北俊昨突然提出引用《立法会（权力及特权）条例》，调查证监会在处理商交所事件上是否公平一致；议案暂取得泛民及部分建制派议员支持，若经民联的金融服务界议员张华峰支持议案，议案有机会于明天内务委员会通过。
--上市近八年的领汇房托基金 首次主动披露有意出售物业，管理策略将变得更积极。市场人士分析，领汇提升旧资产空间有限，有需要出售质素较差物业，以集中资源进行较大型收购。
--美国10年国债债息上月底升穿2厘水平，亚洲房托基金（REIT）全綫爆沽货潮，被问及对领汇影响，其行政总裁王国龙妙答：“加息影响供楼，影响消费，但公屋住户不用供楼。”
--一直以燃气业务为主的中华煤气 拟拓展业务至非常规能源。煤气常务董事陈永坚表示，未来三年拟投资100亿港元发展城市燃气、水务、新能源等项目，并特别注重煤层气、页岩气等非常规天然气能源的开发。
--交银香港下调新造P按（新造楼按息率）25点子，由P减2.15至2.75厘，降至P减2.15至3厘，实际按息由最低2.5厘降至最低2.25厘，现金回赠维持0.7至1%，新造H按（香港同业拆息按揭）则维持不变，实际按息介乎2.36至3.16厘。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。