《香港报摘》--信报6月6日

* 要闻版头条：

--香港政府去年推出标榜协助港人优先置业的港人港地，并以两幅启德住宅地打头阵，两幅用地昨天揭标，出乎意料地由中资背景的中国海外 以45.4亿港元夺得，作价贴近市场预期上限，投资额接近90亿元。地产界人士认为，两地皮连同建筑费等，平均尺价动辄逾1万元的高水平，由于不设限价的要求，政策难以成功。

* 其他：

--今年年初意大利实施的金融交易税，由于迟迟未公布征收详情，本地中小型经纪行寻求监管机构协助不果，曾酝酿“罢做”普拉达 的股票买卖；不过，港交所 上月已致函意大利当局厘清有关税项的细节，根据特区政府获得的讯息，意大利最快7月公布金融交易税的支付程序。

--内地今年年初确认与香港研究基金互认安排，至今仍缺乏具体细节。香港证监会副行政总裁兼投资产品部和国际及中国事务执行董事张灼华承认，目前仍处前期阶段的工作，但进展良好，没有受中国证监会易帅的影响。

--经营纸巾业务的维达 ，日前市传下调年度收入增长目标，公司其后突然宣告停牌。公司昨天发布相关澄清公告，澄清无意削产能，维达今复牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。