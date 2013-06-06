《香港报摘》--信报6月6日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--香港政府去年推出标榜协助港人优先置业的港人港地，并以两幅启德住宅地打头阵，两幅用地昨天揭标，出乎意料地由中资背景的中国海外 以45.4亿港元夺得，作价贴近市场预期上限，投资额接近90亿元。地产界人士认为，两地皮连同建筑费等，平均尺价动辄逾1万元的高水平，由于不设限价的要求，政策难以成功。
* 其他：
--今年年初意大利实施的金融交易税，由于迟迟未公布征收详情，本地中小型经纪行寻求监管机构协助不果，曾酝酿“罢做”普拉达 的股票买卖；不过，港交所 上月已致函意大利当局厘清有关税项的细节，根据特区政府获得的讯息，意大利最快7月公布金融交易税的支付程序。
--内地今年年初确认与香港研究基金互认安排，至今仍缺乏具体细节。香港证监会副行政总裁兼投资产品部和国际及中国事务执行董事张灼华承认，目前仍处前期阶段的工作，但进展良好，没有受中国证监会易帅的影响。
--经营纸巾业务的维达 ，日前市传下调年度收入增长目标，公司其后突然宣告停牌。公司昨天发布相关澄清公告，澄清无意削产能，维达今复牌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。