《香港报摘》--经济日报6月7日

* 要闻版头条：

--香港再有新盘因楼书出错押后开售，丽新发展 油塘Ocean One昨午突然“煞停”卖楼计划，为一手新例生效一个多月来，第三个因楼书问题，被迫延期开售项目。

* 其他：

--政府近月审批预售楼花同意书进度较去年底慢，加上长实 上月就旗下涉逾千伙的荃湾项目入纸申请预售，推高待批单位总数至近1.5万伙，创下10年半新高；而上月终于有项目获批预售，打破4月零批出局面。

--受《一手住宅物业销售条例》影响，发展商推盘进度受阻；有发展商索性把旗下余货单位转售为租，比长期空置较佳，例如华懋旗下荃湾青山公路的御涛.凯涛数个余货单位，全部转售为租，月租4.2万港元起，稍高于市价。

--政府研究立法监管“港人港地”，有意将30年的转让限制扩展至租务市场，强调现时的中标价跟市况有关，但仍然会优先照顾港人的住屋需要。地产建设商会认为，政府应避免过分干扰自由市场运作。

--批通胀挂鈎债券（iBond）7日公布第二次派息，参考过往六个月香港通胀率计，估计平均息率3.73%，每手料收息约186.5港元，将于本月24日派息，次批iBond持有人可考虑当日收息后沽出，再部署趁低价买入第三批。

--建行亚洲的出粮户口新设全城最高息人民币定存利率，出粮户口每月薪金达6万元或以上，在开立户口两个月内，存入10万元人民币，叙造6个月期定存，年利率高达5厘，到期日收息可达2,500元，只要户口结余达20万元人民币，活期息高达1.5厘。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。