《香港报摘》--信报6月7日

* 要闻版头条：

--东航 及澳航的合营廉航公司捷星香港，拟引入本港财团为股东，这位新股东身份昨天揭盅。捷星香港宣布引入赌王何鸿燊家族旗下的信德 为股东，将占三分一股权，投资总额最高为6,600万美元。

* 其他：

--特区政府连续第三年发行通胀挂鈎债券（iBond 3），自本周一接受认购以来，市场反应热烈。财经事务及库务局局长陈家强表示，就算日后再发行通胀挂鈎债券，无计划延长发行年期，暗示暂不会列为常设机制。

--内地徽商银行计划明年来港上市，集资最多15亿美元，并已邀请投资银行提交上市方案。

--长实 及港铁 发展的荃湾七区项目，上月正式向地政总署申请预售，由于项目逾1700伙，令待批售单位创10年新高。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。