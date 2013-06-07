《香港报摘》--信报6月7日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条：
--东航 及澳航的合营廉航公司捷星香港，拟引入本港财团为股东，这位新股东身份昨天揭盅。捷星香港宣布引入赌王何鸿燊家族旗下的信德 为股东，将占三分一股权，投资总额最高为6,600万美元。
* 其他：
--特区政府连续第三年发行通胀挂鈎债券（iBond 3），自本周一接受认购以来，市场反应热烈。财经事务及库务局局长陈家强表示，就算日后再发行通胀挂鈎债券，无计划延长发行年期，暗示暂不会列为常设机制。
--内地徽商银行计划明年来港上市，集资最多15亿美元，并已邀请投资银行提交上市方案。
--长实 及港铁 发展的荃湾七区项目，上月正式向地政总署申请预售，由于项目逾1700伙，令待批售单位创10年新高。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。