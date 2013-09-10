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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:01 BJT

《香港报摘》--经济日报9月10日

* 要闻版头条：

--中国8月份经济数据利好，进一步印证内地经济企稳向好，加上传监管部门正密议银行进行优先股试点，引发金融股集体暴涨，带动上证综合指数飙升3.4%，为近九个月来最大单日升幅，其中上海股市成交达1,789亿元，创近两年半新高。

* 其他：

--发展局局长陈茂波日前在网志内提及，有建议发展郊野公园用地，行政长官梁振英回应，政府无改变郊野公园的政策，认为陈茂波的撰文只是反映社会上一些看法。

--阿里巴巴集团 能否到港上市，至今仍未有定案，关键之一是双方就“投资者保障”解读存有分歧，而据悉公司跟本港有关当局仍有接洽，上市地仍未决定。

--汇丰 香港今日起上调人民币定存息率优惠，一年期最高达2.9厘，拉近与中银香港 和渣打 香港的距离。分析指，汇丰早前因存息太低料令存款流失，加上50亿元人民币国债到期，料趁机吸纳资金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)

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