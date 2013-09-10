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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:16 BJT

《香港报摘》--信报9月10日

* 要闻版头条：

--内地传出中证监等部门将联合推出优先股细则，并以银行股作为试点，消息令内银A股“大暴走”，加上8月份连串经济数据符预期，带动上证综指 急升3.4%，创下今年以来最大的单日涨幅，除升穿被喻为牛熊分界的250天线外，成交金额亦为2011年4月以来最多。

* 其他：

--已一个多月没有出现在公众视线中的华润集团董事长宋林，昨天以香港中国企业协会会长和华润集团董事长身份，作为主礼嘉宾之一出席了在湾仔会展中心举行的光大集团成立30周年庆祝酒会。这是自7月中“实名举报事件”后，宋林首次在本港出席公开活动。

--汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜预期，2050年中国将成为全球国内生产总值最大地区。随着中国对外贸易以人民币结算的比重增加，港元的国际用途将会减少，故此政府须研究港元未来与一篮子货币、或与人民币挂钩的议题。

--经营本土品牌日本城的国际家居零售(新上市编号1373)，每手入场费为2,838.32港元，暂定本周四开始招股。(完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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