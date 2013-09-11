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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报9月11日

* 要闻版头条：

--中港股市连日炒作经济回暖概念，大额成交配合急升。国务院总理李克强昨更明确指出，8月份多项领先经济指标向好。评论势加剧市场对中资股的信心，刺激后市动力更澎湃。

* 其他：

--市场消息指天喔国际（新上市编号1219）公开发售获约55倍超额认购，冻结资金88亿港元，为近四个月来最多，承销团倾向以上限每股3.15港元定价。

--置富产业 收购嘉湖银座商场的交易，有待下周一股东会审批。副行政总裁赵宇表示，投资者反应正面，未来两年将致力提升该项目的回报率。

--德盛安联大中华及东南亚机构业务总监余天佑表示，鉴于市场有需求，该公司新增首只人民币强积金，拟第四季正式推出。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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