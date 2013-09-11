《香港报摘》--经济日报9月11日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
* 要闻版头条：
--中港股市连日炒作经济回暖概念，大额成交配合急升。国务院总理李克强昨更明确指出，8月份多项领先经济指标向好。评论势加剧市场对中资股的信心，刺激后市动力更澎湃。
* 其他：
--市场消息指天喔国际（新上市编号1219）公开发售获约55倍超额认购，冻结资金88亿港元，为近四个月来最多，承销团倾向以上限每股3.15港元定价。
--置富产业 收购嘉湖银座商场的交易，有待下周一股东会审批。副行政总裁赵宇表示，投资者反应正面，未来两年将致力提升该项目的回报率。
--德盛安联大中华及东南亚机构业务总监余天佑表示，鉴于市场有需求，该公司新增首只人民币强积金，拟第四季正式推出。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。